Поезд, следующий из Китая по маршруту "Пекин — Москва", сегодня пересек российско-китайскую границу в Забайкальском крае пустой.
В вагонах состава находились только члены поездной бригады.
Об этом сообщает пресс-служба администрации ЗабФО.
"С находящимися в поезде железнодорожниками проводятся специальные медико-профилактические мероприятия", — говорится в сообщении.
Как сообщает компания-перевозчик, все, у кого были куплены билеты на этот маршрут, могут сдать их в ЖД-кассы.
"Комиссия за возврат взиматься не будет", — обещают железнодорожники.
Напомним, что граница России закрыта с 30 января по указу премьер-министра страны Михаила Мишустина. Причина — предотвращение попадания и распространения коронавируса, вызывающего новую пневмонию, от которой в соседнем Китае — там находится очаг заражения, — погибли уже, по последним данным, 361 человек.
А, как сообщала ранее "Правда.Ру", с 31 января приостановлено железнодорожное сообщение с Китаем. На маршруте остался только поезд "Пекин-Москва" и "Москва — Пекин".
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