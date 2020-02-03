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Источник Правда.Ру

Пустой поезд из Пекина пересек границу с Россией

Россия

Поезд, следующий из Китая по маршруту "Пекин — Москва", сегодня пересек российско-китайскую границу в Забайкальском крае пустой.

В вагонах состава находились только члены поездной бригады.

Об этом сообщает пресс-служба администрации ЗабФО.

"С находящимися в поезде железнодорожниками проводятся специальные медико-профилактические мероприятия", — говорится в сообщении.

Неиспользованные билеты можно сдать в ЖД кассы 

Как сообщает компания-перевозчик, все, у кого были куплены билеты на этот маршрут, могут сдать их в ЖД-кассы.

"Комиссия за возврат взиматься не будет", — обещают железнодорожники.

Напомним, что граница России закрыта с 30 января по указу премьер-министра страны Михаила Мишустина. Причина — предотвращение попадания и распространения коронавируса, вызывающего новую пневмонию, от которой в соседнем Китае — там находится очаг заражения, — погибли уже, по последним данным, 361 человек.

А, как сообщала ранее "Правда.Ру", с 31 января приостановлено железнодорожное сообщение с Китаем. На маршруте остался только поезд "Пекин-Москва" и "Москва — Пекин".

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