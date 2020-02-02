В Приморском крае действует ограничение грузопассажирского сообщения с Китаем. Для доставки китайских граждан домой были организованы спецавтобусы. 2 февраля на территорию Китая были вывезены 66 граждан КНР. Таким же образом в Россию вернулись 58 россиян.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.