На сайте объявлений "Юла" по Челябинской области появилось объявление о продаже ребенка. Примечательно, что автор объявления оценил свою дочку Машу в пять тысяч рублей. Объявление появилось в разделе "Посуда". Предложением сразу же заинтересовались сотрудники полиции.
Сейчас объявление удалено, но полицейские продолжают выяснять личность того, кто разместил объявление.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.