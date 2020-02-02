Житель Челябинска продавал ребенка в интернете за 5 тыс. рублей

На сайте объявлений "Юла" по Челябинской области появилось объявление о продаже ребенка. Примечательно, что автор объявления оценил свою дочку Машу в пять тысяч рублей. Объявление появилось в разделе "Посуда". Предложением сразу же заинтересовались сотрудники полиции.

Сейчас объявление удалено, но полицейские продолжают выяснять личность того, кто разместил объявление.