В Прикамье охотникам пришлось убить четырех волков

В Кунгурском районе охотники в срочном порядке застрелили четырех волков. Животные в течение нескольких недель держали в страхе жителей посёлков Бырма, Толачик и Ивановка. Родители не отпускали детей гулять, а люди не выходили на улицу в темное время суток.

Бригаде охотников, которая застрелила хищников, глава Калининского поселения объявил благодарность.