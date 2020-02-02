В Кунгурском районе охотники в срочном порядке застрелили четырех волков. Животные в течение нескольких недель держали в страхе жителей посёлков Бырма, Толачик и Ивановка. Родители не отпускали детей гулять, а люди не выходили на улицу в темное время суток.
Бригаде охотников, которая застрелила хищников, глава Калининского поселения объявил благодарность.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.