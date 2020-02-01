Гидрометцентр спрогнозировал похолодание в России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что на следующей неделе в Центральную часть России придет похолодание. По ее словам, переломным днем станет 4 февраля. Уже пятого февраля температура опустится до одного градуса, ожидаются кратковременные осадки.

Ночью температура опустится до минус пяти градусов. Уже в четверг и пятницу температура ночью составит 9-11 градусов ниже нуля, днем воздух прогреется от минус 5 до минус 10 градусов.