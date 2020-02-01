Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что на следующей неделе в Центральную часть России придет похолодание. По ее словам, переломным днем станет 4 февраля. Уже пятого февраля температура опустится до одного градуса, ожидаются кратковременные осадки.
Ночью температура опустится до минус пяти градусов. Уже в четверг и пятницу температура ночью составит 9-11 градусов ниже нуля, днем воздух прогреется от минус 5 до минус 10 градусов.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.