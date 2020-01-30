Потомки русских эмигрантов захотели переехать в Крым из Франции

Делегация потомков семей российских эмигрантов, покинувших страну в 20-х годах прошлого века, планирует посетить российский Крым.

Этот визит будет, по сути, официальным. Задача гостей полуострова — "оценить ситуацию с точки зрения перспективы обратного переселения".

Об этом сегодня рассказал Юрий Гемпель, председатель комитета Госсовета региона по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям.

"Региональные власти организуют встречу соотечественников, проживающих во Франции и, если в дальнейшем возникнет необходимость, помогут им с возвращением на историческую родину".

По словам крымского чиновника, "русских французов" интересует в первую очередь "динамика развития Крыма" и перспективы организации и развития бизнеса на территории.