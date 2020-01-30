Льготная ипотека привела к росту цен на новое жилье на Дальнем Востоке

Жилье в новостройках Дальнего Востока с начала года заметно подорожало. На рост цен повлияло то, что в регионе банки начали выдавать ипотечные кредиты под 2%.

Об этом рассказал Юрий Трутнев, полпред президента в ДФО.

Рост цены за квадратный метр, по его словам, "пока небольшой".

"Необходимо прямо сейчас придумать, как сделать, чтобы он не продолжился", — говорит Трутнев.

Жизнь на Дальнем Востоке начинает закипать

На сегодняшний день, по данным полпреда, в Приморье зарегистрировано 1768 заявок на получение льготной ипотеки.