Льготная ипотека привела к росту цен на новое жилье на Дальнем Востоке

Жилье в новостройках Дальнего Востока с начала года заметно подорожало. На рост цен повлияло то, что в регионе банки начали выдавать ипотечные кредиты под 2%.
Об этом рассказал Юрий Трутнев, полпред президента в ДФО.
Рост цены за квадратный метр, по его словам, "пока небольшой".
"Необходимо прямо сейчас придумать, как сделать, чтобы он не продолжился", — говорит Трутнев.
На сегодняшний день, по данным полпреда, в Приморье зарегистрировано 1768 заявок на получение льготной ипотеки.
"Инициативы правительства по развитию Дальнего Востока вызвали большой интерес у людей. Благодаря им в регионе намечено строительство 108 новых населенных пунктов. Большинство из них по запросу граждан, в том числе и участников программы "Дальневосточный гектар", в рамках которой уже распределено 77 тысяч участков. Теперь дело за инфраструктурой. И в этом направлении работа тоже уже идет", — говорит представитель президента в регионе.
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