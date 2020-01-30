Непарламентские отношения: чиновник обещал "набить морду" депутату

Отношения, весьма далекие от парламентских, между заместителем главы Олонецкого района (Карелия — прим. ред.) и депутатом местной думы обсуждают теперь не только в коридорах власти, но и далеко за их пределами.

Из-за ч+его скандал начался

А началось все 28 января на заседании олонецкого горсовета. Выступавший по вопросу организации вывоза мусора Юрий Минин, заместитель главы районной администрации по ЖКХ, прямо с трибуны пообещал "набить морду" Игорю Некину, депутату совета, если тот

"еще хоть раз о нем что-то напишет в городских пабликах".

Кто вынес мусор из избы

"Сор" так и остался бы, вероятно, "в избе", если бы не крайнее возмущение Ройне Изюмова, руководителя карельского отделения "Справедливой России" (членом которой является "оскорбленный" Некин).

"Совсем там (в Олонецком районе — прим. ред.) местные чиновники с ума посходили? Морду набить за обсуждение деятельности грозят. Короны не жмут? Спуститесь на землю! Забыли, кто вам работу дает? Я напомню: жители Олонецкого района, налогоплательщики. Кому вы там морду бить собрались? Кулаки не сломайте", — прокомментировал ситуацию политик.

Стороны пришли к консенсусу. Почти

Некин же, всерьез восприняв угрозу чиновника, подал на него заявление в полицию. Впрочем, сейчас уже, по его словам, "вопрос решен мирно". Однако, заявление забирать он пока не собирается.

"Мы разобрались с Мининым. Он признал, что был не прав".

По словам же Юрия Минина, он угрожал Некину не как депутату и народному избраннику", а как администратору местного паблика в социальной сети "ВКонтакте".