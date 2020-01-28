Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

В Боткинской больнице появится медпункт с вертолетной площадкой

Россия » Центр » Москва

В обозримом будущем пропускная способность приемного отделения столичной Боткинской больницы (ГБУЗ "ГКБ им С. П. Боткина ДЗМ) должна будет увеличиться в два раза.

Это станет возможным благодаря строительству на ее территории нового стационарного пункта скорой помощи, о чем сообщил вице-мэр мегаполиса по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

По его словам, ГЗК* было принято решение передать АНО "Развитие социальной инфраструктуры" для реализации крупного инвестиционного проекта земельный участок (его площадь составляет 0,7 гектара) на севере Москвы в районе Беговой. Компания сможет приступить к возведению объекта после того как столичный Департамент городского имущества в установленном порядке оформит земельно-правовые отношения. Земельный участок передадут АНО "Развитие социальной инфраструктуры" сроком на шесть лет.

По словам министра столичного Правительства, главы Департамента городского имущества Максима Гамана, новый стационарный корпус скорой помощи будет находиться в Парке Боткинской больницы. Его оборудуют вертолетной площадкой. Ожидается, что площадь объекта строительства будет составлять 18 тысяч "квадратов". Его будут возводить в рамках реализации Госпрограммы "Развитие здравоохранения города Москвы" (подпрограмма "Столичное здравоохранение"), — уточняет пресс-служба Департамента городского имущества.

* ГЗК — Градостроительно-земельная комиссия.

Темы медицина владимир ефимов здравоохранение боткинская больница вертолетная площадка
Актуальная аналитика
Авто
Насколько важен контроль давления в шинах?
Силовые структуры
Неожиданно: 3 самые необычные войны в истории человечества
Новости спорта
Кризис российской легкой атлетики: последствия дела Лысенко
Новости Все >
Чемпионка Европы Косторная оценила своё выступление на "троечку"
Эксперты: что происходит с энергией тела человека после смерти
Китайские врачи бреются налысо и носят памперсы
Борис Грачевский с молодой супругой ждут пополнения в семье
В Астрахани отец в течение 14 лет насиловал свою дочь
Кокорин подтвердил информацию об исключении из состава "Зенита"
Олег Газманов показал фото отдыха на Мальдивах
В Боткинской больнице появится медпункт с вертолетной площадкой
Embraer 170 экстренно приземлился в Новосибирске
Орбакайте сломала лодыжку. Все концерты отменены
Последние материалы
Эксперты: что происходит с энергией тела человека после смерти
Китайские врачи бреются налысо и носят памперсы
Борис Грачевский с молодой супругой ждут пополнения в семье
В Астрахани отец в течение 14 лет насиловал свою дочь
Кокорин подтвердил информацию об исключении из состава "Зенита"
Насколько важен контроль давления в шинах?
Олег Газманов показал фото отдыха на Мальдивах
В Боткинской больнице появится медпункт с вертолетной площадкой
Embraer 170 экстренно приземлился в Новосибирске
Орбакайте сломала лодыжку. Все концерты отменены
Популярное
Шоу-бизнес
Отек мозга диагностировали у Оксаны Воеводиной

Российская фотомодель Оксана Воеводина рассказала о проблемах со здоровьем, с которыми она столкнулась после родов.

Отек мозга диагностировали у Оксаны Воеводиной
Миро назвала Галкина и его соседей "мерзавцами"
Шоу-бизнес
Миро назвала Галкина и его соседей "мерзавцами"
Фигурное катание
Очередной скандал в фигурном катании: Билан, Рудковская и Авербух
Шоу-бизнес
Ответила "да": Манукян сделал предложение Бузовой
Василий Амирджанов Диктатура нравов: принуждение к извинениям стало нормой Василий Амирджанов Соломон Соловьев Луч романтизма в царстве цинизма - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Чего ждать от коронавируса Игорь Буккер
Комментарии
National Interest назвал малозаметным и смертоносным новый БПЛА С-70
Телеведущий Соловьев расплакался на программе
В Санкт-Петербурге пропал актер Евгений Романцов
В Кремле прокомментировали возможную отставку Михаила Игнатьева
Глава района Хакасии получил условный срок за нападение на журналиста
Миро назвала Галкина и его соседей "мерзавцами"
Платошкин выступил с критикой предложений Путина по изменению Конституции
Эксперт: никто в ПАСЕ с Россией конструктивно общаться не хочет
Послание президента - диверсификация власти
Карабах остался в СССР, когда Азербайджан из него вышел
Эксперт: никто в ПАСЕ с Россией конструктивно общаться не хочет
На Украине захотели репараций и часть Алмазного Фонда России
На Украине речь Зеленского в Польше посчитали "идиотизмом"
Канадскую спортсменку простили за допинг. Она оправдалась сексом
Уткин: Кокорин в "Зените" получает 20 тыс. рублей
Эксперты посчитали прибавку к пенсии россиян после реформы
Эксперты уточнили вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам
Отиева раскритиковала Малахова за съемку на скрытую камеру
На Украине речь Зеленского в Польше посчитали "идиотизмом"
С уральца требуют 17 млн рублей за подключение дома к газопроводу
Губернатор Подмосковья рекомендовал помиловать Нааму Иссахар
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ