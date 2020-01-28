В Боткинской больнице появится медпункт с вертолетной площадкой

В обозримом будущем пропускная способность приемного отделения столичной Боткинской больницы (ГБУЗ "ГКБ им С. П. Боткина ДЗМ) должна будет увеличиться в два раза.

Это станет возможным благодаря строительству на ее территории нового стационарного пункта скорой помощи, о чем сообщил вице-мэр мегаполиса по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

По его словам, ГЗК* было принято решение передать АНО "Развитие социальной инфраструктуры" для реализации крупного инвестиционного проекта земельный участок (его площадь составляет 0,7 гектара) на севере Москвы в районе Беговой. Компания сможет приступить к возведению объекта после того как столичный Департамент городского имущества в установленном порядке оформит земельно-правовые отношения. Земельный участок передадут АНО "Развитие социальной инфраструктуры" сроком на шесть лет.

По словам министра столичного Правительства, главы Департамента городского имущества Максима Гамана, новый стационарный корпус скорой помощи будет находиться в Парке Боткинской больницы. Его оборудуют вертолетной площадкой. Ожидается, что площадь объекта строительства будет составлять 18 тысяч "квадратов". Его будут возводить в рамках реализации Госпрограммы "Развитие здравоохранения города Москвы" (подпрограмма "Столичное здравоохранение"), — уточняет пресс-служба Департамента городского имущества.

* ГЗК — Градостроительно-земельная комиссия.