Администрация Северодвинска сообщила о повышении радиационного фона до 0,3 микрозиверта в час. Такие показания выдал один из датчиков на главной улице города. Местные власти утверждают, что пока радиационный фон находится в норме.
"На место была оперативно направлена группа ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии Архангельской области" с целью уточнения правильности показания датчика. По информации специалистов учреждения, на момент прибытия уровень радиации был в пределах 0,09 - 0,14 микрозиверта в час", - сообщается на сайте администрации Северодвинска.
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