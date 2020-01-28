В Северодвинске повысился радиационный фон

Администрация Северодвинска сообщила о повышении радиационного фона до 0,3 микрозиверта в час. Такие показания выдал один из датчиков на главной улице города. Местные власти утверждают, что пока радиационный фон находится в норме.