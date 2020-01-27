В Саратове все школы закрывают на карантин

В администрации Саратова сообщили, что с 28 января все городские школы закрываются на карантин. Власти города приняли такое решение на основании рекомендаций Роспотребнадзора. Сообщается, что ведомство рекомендовало закрыть учебные заведения в Саратове из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ.

По предварительной информации, карантин в учебных заведениях города продлится до 3 февраля. Однако точную дату завершения карантина не сообщают.