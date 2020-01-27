Шутка чуть не спровоцировала массовую панику в Магнитогорске

Жители Магнитогорска содрогнулись от, казалось бы, безобидной шутки молодых людей в защитных костюмах. Очевидцы рассказали в соцсетях, что на улице Карла Маркса наблюдали людей в защитных костюмах, которые якобы оказывали помощь человеку без сознания. Фото инцидента, а также самые разные слухи сразу наводнили все городские группы в соцсетях.

Оказалось, что над жителями Магнитогорска подшутили молодые люди. Они специально придумали подобный "перфоманс" на фоне эпидемии коронавируса в Китае.