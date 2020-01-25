В Чечне 90 тысяч жителей остались без электричества

Авария стала причиной отключения электричества у более 90 тысяч потребителей в Веденском, Шатойском и Итум-Калинском районе Чечни. Об этом сообщил Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.