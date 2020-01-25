Авария стала причиной отключения электричества у более 90 тысяч потребителей в Веденском, Шатойском и Итум-Калинском районе Чечни. Об этом сообщил Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.
"25 января в 11:48 на ПС 110 кВ "Цемзавод" из-за снижения давления масла в высоковольтном вводе фазы "В" отключён трансформатор Т-1. По согласованию с администрацией Итум-Калинского, Шатойского и Веденского районов от электроснабжения отключены бытовые потребители (около 90 000 человек)", - сказано в сообщении ведомства.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".