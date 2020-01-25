Секретный правительственный бункер под Москвой обокрали

В секретный правительственный бункер, который находится под Москвой, пробрались воры. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. В укрытии были установлены старые АТС "Ростелекома", а также оборудование ФСО, обеспечивающее безопасность спецсвязи.

В случае возникновения войны в этом бункере планировали базировать штаб для управления войсками. По информации канала, бункер был ограблен поскольку плохо охранялся. Воры, проникшие внутрь, хорошо знали о местоположении объекта и о содержимом.