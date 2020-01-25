Москвичей предупредили о метелях и похолодании

В четверг в Москву придет холода. В столицу вернутся метели и минусовая температура. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, со следующей недели в Москве будет дуть северный ветер, а температура воздуха опустится до минус пяти градусов по Цельсию.