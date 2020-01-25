В четверг в Москву придет холода. В столицу вернутся метели и минусовая температура. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, со следующей недели в Москве будет дуть северный ветер, а температура воздуха опустится до минус пяти градусов по Цельсию.
"С вечера четверга и до конца недели зарядят хорошие снегопады, метели закружат, задует северный ветер. И температура начнет понижаться", - подвел итог Тишковец.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".