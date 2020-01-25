Власти Якутска объявили об отмене занятий в школах из-за экстремально низкой температуры. Городское управление гидрометеорологии и мониторингу сообщило, что утром в районе аэропорта температура составила минус 46 градусов по Цельсию.
"В связи с погодными условиями объявлен актированный день для учащихся первых - пятых классов всех школ города Якутска и пригородов (первая смена)", - сообщили местные власти.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".