В Якутске отменили занятия в школах из-за экстремальных морозов

Власти Якутска объявили об отмене занятий в школах из-за экстремально низкой температуры. Городское управление гидрометеорологии и мониторингу сообщило, что утром в районе аэропорта температура составила минус 46 градусов по Цельсию.