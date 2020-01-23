Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Власти Ямала вложат 15 миллионов в освоение Арктики

Россия » Урал

Некоммерческий фонд "Российский центр освоения Арктики", вполне вероятно, получат крупное финансовое вливание от своего постоянного спонсора. 

Власти полуострова Ямал планируют выделить на изучение и освоение арктических территорий 15 миллионов рублей. Проект соответствующего постановления — пока еще, правда, не подписанного Дмитрием Артюховым, губернатором Ямала, был размещен на сайте регионального правительства.

"Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат получателя субсидии, связанных с проведением комплексной арктической научно-исследовательской экспедиции "Ямал-Арктика" в 2020 году", — написано в документе.

Как следует из опубликованного текста, центр сможет потратить субсидию

  • на аренду помещений,
  • на командировочные расходы,
  • на страхование имущества и здоровья,
  • на транспортные услуги,
  • на покупку приборов, оборудования, снаряжения, машин, продовольствия, канцелярию
  • и прочие расходы.

Средства планируется выделить из окружного бюджета. В 2017–2018 годах центр уже получил от правительства Ямала более 35 млн рублей.

Темы ямал арктика субсидирование экспедиций российский центр освоения арктики
Актуальная аналитика
Формула небес
Трагическая формула Бориса Березовского - Гороскоп дня
Новости медицины
Как наша иммунная система страдает при торможении авто
Туризм
Эвелина Бледанс: "Ялта – это мое место силы"
Новости Все >
Через 40 лет половина населения России окажется пенсионерами
На Украине анонсировали вторжение в Крым и даже дату назвали
Зеленский просится в Евросоюз на освобождающееся место Великобритании
Власти Ямала вложат 15 миллионов в освоение Арктики
Тюменцы заявили о грядущей расправе над бездомными собаками
Статистика рулит всем: полицейский ради нее придумал преступление
Секретное указание регионам: склоки на местах приравниваются к саботажу
Очередная плохая новость для курильщиков: сигареты подорожают на 25%
ВОЗ: ситуация с коронавирусом крайне сложная
Китай закрыл Ухань из-за нового коронавируса
Последние материалы
Зеленский просится в Евросоюз на освобождающееся место Великобритании
Власти Ямала вложат 15 миллионов в освоение Арктики
Тюменцы заявили о грядущей расправе над бездомными собаками
Статистика рулит всем: полицейский ради нее придумал преступление
Секретное указание регионам: склоки на местах приравниваются к саботажу
Очередная плохая новость для курильщиков: сигареты подорожают на 25%
ВОЗ: ситуация с коронавирусом крайне сложная
Китай закрыл Ухань из-за нового коронавируса
Трагическая формула Бориса Березовского - Гороскоп дня
Как наша иммунная система страдает при торможении авто
Популярное
Yoki.ru
Первая антироссийская выходка в Давосе: как отреагировала Россия

В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".

Первая антироссийская выходка в Давосе: как отреагировала Россия
Сотников: Украину, скорее всего, простят за нарушение санкций ООН
Мир. Новости мира
Сотников: Украину, скорее всего, простят за нарушение санкций ООН
Шоу-бизнес
Екатерина Гусева появилась на сцене без юбки
Шоу-бизнес
Алена Водонаева высказалась о романе Бузовой и Манукяна
Соломон Соловьев Трагическая формула Бориса Березовского - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Как наша иммунная система страдает при торможении авто Игорь Буккер Василий Амирджанов Школьницу заставили пририсовать ногу инвалиду войны Василий Амирджанов
Комментарии
Нет смысла: Заворотнюк выписали из клиники
Лжедоктора из Германии, "лечившего" током, суд отправил в психлечебницу
Самая красивая "Миссис Вселенной" живет в России
Трамп: Китай мощно развивался потому, что ВТО была несправедлива к США
Проанализирован новый состав правительства Мишустина
Путину понравилась идея о строительстве Великой русской стены
Школьницу заставили пририсовать ногу инвалиду войны
Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности России
Чем крыса этого года отличается от крысы-2008
Не для России? Почему в нашей стране не будет парламентской республики
Юрий Кот: Русские на Украине вернут себе право на русский язык
Трамп: Китай мощно развивался потому, что ВТО была несправедлива к США
Шесть советов по безопасности перед прокалыванием ушей вашего ребенка
Екатерина Гусева появилась на сцене без юбки
Первая антироссийская выходка в Давосе: как отреагировала Россия
Трамп: Китай мощно развивался потому, что ВТО была несправедлива к США
Зеленский: война в Донбассе может прекратиться завтра
Зеленский обвинил Россию в аннексии территорий
Зеленский: война в Донбассе может прекратиться завтра
Зеленский: война в Донбассе может прекратиться завтра
Политолог прокомментировал возможность построения Союза постсоветских республик
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ