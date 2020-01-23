Некоммерческий фонд "Российский центр освоения Арктики", вполне вероятно, получат крупное финансовое вливание от своего постоянного спонсора.
Власти полуострова Ямал планируют выделить на изучение и освоение арктических территорий 15 миллионов рублей. Проект соответствующего постановления — пока еще, правда, не подписанного Дмитрием Артюховым, губернатором Ямала, был размещен на сайте регионального правительства.
"Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат получателя субсидии, связанных с проведением комплексной арктической научно-исследовательской экспедиции "Ямал-Арктика" в 2020 году", — написано в документе.
Как следует из опубликованного текста, центр сможет потратить субсидию
Средства планируется выделить из окружного бюджета. В 2017–2018 годах центр уже получил от правительства Ямала более 35 млн рублей.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".