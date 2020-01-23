Власти Ямала вложат 15 миллионов в освоение Арктики

Некоммерческий фонд "Российский центр освоения Арктики", вполне вероятно, получат крупное финансовое вливание от своего постоянного спонсора.

Власти полуострова Ямал планируют выделить на изучение и освоение арктических территорий 15 миллионов рублей. Проект соответствующего постановления — пока еще, правда, не подписанного Дмитрием Артюховым, губернатором Ямала, был размещен на сайте регионального правительства.

"Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат получателя субсидии, связанных с проведением комплексной арктической научно-исследовательской экспедиции "Ямал-Арктика" в 2020 году", — написано в документе.

Как следует из опубликованного текста, центр сможет потратить субсидию

на аренду помещений,

на командировочные расходы,

на страхование имущества и здоровья,

на транспортные услуги,

на покупку приборов, оборудования, снаряжения, машин, продовольствия, канцелярию

и прочие расходы.

Средства планируется выделить из окружного бюджета. В 2017–2018 годах центр уже получил от правительства Ямала более 35 млн рублей.