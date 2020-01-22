Дошкольники Прикамья не обеспечивались бесплатным питанием

Пресс-служба прокуратуры Пермского края сообщила о том, что в городе Кизеле дошкольников с ограниченными физическими возможностями не обеспечивали бесплатным питанием.

Это произошло из-за того, что в городском округе не было нормативно-правового акта, регулирующего правоотношения в сфере организации питания детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных организациях.

Прокурор вышел с предложением создать такой нормативно-правовой акт и вынес предупреждение главе города. К дисциплинарной ответственности был привлечен начальник управления образования городской администрации.