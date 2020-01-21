В Санкт-Петербурге будут штрафовать за остекление балконов

В Санкт-Петербурге вступили поправки в городской закон, которые предусматривают уголовную ответственность за остекление балконов. Максимальный размер штрафа составит пять тысяч рублей. Примечательно, что под действие закона попадают жители, которые успели остеклить балкон, еще до его принятия.

Также жители Петербурга теперь могут пожаловаться на своих соседей и потребовать у них демонтировать незаконно установленное остекление.