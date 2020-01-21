В центре Калуги волки загнали мужчину на дерево

Экстренные службы Калуги всю ночь принимали звонки от жителей, которые сообщали о животных, похожих на волков. Около трех часов ночи три волка окружили пару, которая находилась в машине на проспекте Мира.

В семь часов утра в Единую службу спасения позвонил мужчина, которого волки загнали на дерево. В управлении МВД по Калужской области скептически отнеслись к заявлениям жителей. Полицейские считают, что это были одичавшие собаки.