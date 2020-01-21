Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Предприниматель из Омска инсценировал собственное похищение

Россия » Сибирь » Омск

В апреле 2019 года в полицию обратилась жена омского предпринимателя Станислава Кулешова, которому принадлежит сеть баров. Она сообщила, что ее мужа похитили неизвестные. Оперативники выяснили, что Кулешов сам инсценировал свое похищение.

"Похищенный" бизнесмен "кинул" на деньги девять человек

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что в день похищения Кулешов передвигался по городу на автомобиле "Хендай-Солярис". Позже он заехал в один из городских дворов, где встретился с "похитителями", которым обещал заплатить за инсценировку похищения. Там же он пересел в автомобиль "ВАЗ-2114" черного цвета и скрылся в неизвестном направлении.

Знакомые Кулешова также обратились в полицию, но по другому поводу. Они сообщили, что

"предприниматель "кинул" их на деньги".

Всего в полицию обратились девять человек. Они смогли доказать, что Кулешов причинил им ущерб на 136 миллионов рублей.

Темы омск полиция похищение инсценировка предприниматель станислав кулешов
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Военная академия США в Вест-Пойнте
Формула небес
Люди – маятники и браунинги - Гороскоп дня
Мир. Новости мира
Кому служат "слуги народа" имени Зеленского
Новости Все >
Назван состав сборной России на юниорский чемпионат мира по биатлону
Лебедев может уйти с поста председателя Верховного суда РФ
В Приамурье увеличилось число миллионеров
Предприниматель из Омска инсценировал собственное похищение
В Индонезии в заброшенном доме обнаружили сидящий на диване скелет
Два факта заболевания менингококковой инфекцией выявили в Прикамье
В Госдуме предложили запретить коллекторские агентства
"Сочи" арендовал Кокорина у "Зенита"
Заключенный сбежал из красноярской тюрьмы, используя муляж
Эксперты прогнозируют рост безработицы во всех странах
Последние материалы
Турция купила у России 120 управляемых ракет для С-400
Олейник прокомментировал решение Украины не показывать его бой в UFC
В Оренбурге задержали наркогастролера
В Архангельской области пройдет фестиваль "Поморские кудесы"
Историк объяснил, почему ряд стран пытается фальсифицировать историю
Россия не вернет Польше картины, вывезенные во время войны
Головин помог "Монако" выйти в следующий раунд Кубка Франции
13-16 февраля 2020 в Москве будет проходить Восточный Базар "Тюбетейка"
Роспотребнадзор запустил горячую линию по качеству молочки
Температурный рекорд 1957 года побит в Санкт-Петербурге
Популярное
Открытия
Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема

Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.

Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема
Скандал на МЧМ-2020: не дали доиграть
Новости спорта
Скандал на МЧМ-2020: не дали доиграть
Общество
Козенко: республики Донбасса впишут в Конституцию как субъекты РФ
Новости спорта
WADA: очередной счет в адрес России
Соломон Соловьев Люди – маятники и браунинги - Гороскоп дня Соломон Соловьев Руслан Веснянко Кому служат "слуги народа" имени Зеленского Руслан Веснянко Игорь Буккер Кому выгодна ложь про походно-полевых жен Игорь Буккер
Комментарии
Госдума предложила списать банковские долги молодежи в России
Коммунистам предложили "взять на баланс" мавзолей и тело Ленина
Коммунистам предложили "взять на баланс" мавзолей и тело Ленина
Коммунистам предложили "взять на баланс" мавзолей и тело Ленина
Колонизируют ли китайцы Сибирь
Коммунистам предложили "взять на баланс" мавзолей и тело Ленина
Коммунистам предложили "взять на баланс" мавзолей и тело Ленина
Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема
Литва обнаружила, что построила плохое государство
Путин внес в Госдуму законопроект о поправке к Конституции
Путин внес в Госдуму законопроект о поправке к Конституции
Путин внес в Госдуму законопроект о поправке к Конституции
Почему невозможен союз России и Китая
Коммунистам предложили "взять на баланс" мавзолей и тело Ленина
Почему невозможен союз России и Китая
В пермском хостеле, где погибли люди, был закрыт эвакуационный выход
В пермском хостеле, где погибли люди, был закрыт эвакуационный выход
Литва обнаружила, что построила плохое государство
Новая Конституция разработана быстрее, чем в 1993 году
Юристы-любители легитимизируют изменения в Конституции
Новая Конституция разработана быстрее, чем в 1993 году
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ