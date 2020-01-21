Предприниматель из Омска инсценировал собственное похищение

В апреле 2019 года в полицию обратилась жена омского предпринимателя Станислава Кулешова, которому принадлежит сеть баров. Она сообщила, что ее мужа похитили неизвестные. Оперативники выяснили, что Кулешов сам инсценировал свое похищение.

"Похищенный" бизнесмен "кинул" на деньги девять человек

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что в день похищения Кулешов передвигался по городу на автомобиле "Хендай-Солярис". Позже он заехал в один из городских дворов, где встретился с "похитителями", которым обещал заплатить за инсценировку похищения. Там же он пересел в автомобиль "ВАЗ-2114" черного цвета и скрылся в неизвестном направлении.

Знакомые Кулешова также обратились в полицию, но по другому поводу. Они сообщили, что

"предприниматель "кинул" их на деньги".

Всего в полицию обратились девять человек. Они смогли доказать, что Кулешов причинил им ущерб на 136 миллионов рублей.