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Источник Правда.Ру

В Кизляре госпитализировали 133 человека из-за отравления водой

Россия » Юг » Махачкала

Отравление питьевой водой стало причиной госпитализации уже 133 жителей Кизляра. Медики продолжают проводить профилактические мероприятия. Среди госпитализированных около 70 детей. Пострадавшие находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.

Власти уже успели охватить более 10 тысяч человек путем подворовых обходов. Сейчас в кизлярский район Черемушки, который считается очагом инфекции, подвозят воду на цистернах. По факту массового отравления было возбуждено уголовное дело.

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