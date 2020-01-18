В Кизляре госпитализировали 133 человека из-за отравления водой

Отравление питьевой водой стало причиной госпитализации уже 133 жителей Кизляра. Медики продолжают проводить профилактические мероприятия. Среди госпитализированных около 70 детей. Пострадавшие находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.

Власти уже успели охватить более 10 тысяч человек путем подворовых обходов. Сейчас в кизлярский район Черемушки, который считается очагом инфекции, подвозят воду на цистернах. По факту массового отравления было возбуждено уголовное дело.