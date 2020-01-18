Метеорологи спрогнозировали метель в Москве

На следующей неделе в Москве произойдет смена погоды. Уже к середине недели в городе похолодает и поднимется ветер. Такую информацию специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил "Вечерней Москве".

Синоптик утверждает, что похолодание почувствуется уже 20 января. Днем воздух прогреется до плюс четырех градусов, однако уже ночью опуститься до минус пяти. В четверг Тишковец прогнозирует настоящую метель.