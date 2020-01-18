В Реутове Московской области отравились девять человек, закрепленных за местным центром социального обслуживания населения. Их госпитализировали с острыми симптомами пищевого отравления.
"Девять подопечных межмуниципального комплексного центра социального обслуживания населения, подведомственного Балашихинскому управлению социальной защиты населения, с признаками пищевого отравления были госпитализированы", - сообщила городская пресс-служба.
Медики оценивают состояние пострадавших как стабильное.
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