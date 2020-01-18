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Школы Москвы привлекут к поиску новых решений в системе образования

Россия » Центр » Москва

Департамент образования и науки города Москвы привлечет управленческие команды образовательных организаций столицы к поиску наиболее эффективных решений. В рамках проекта по повышению квалификации специалистов системы образования "Управленческая среда" школы будут делиться удачным опытом.

"Целью станет поиск и популяризация оригинальных и эффективных управленческих решений для тех управленческих команд, которые уже справились с обязательной программой. Вторая цель — это выявление управленцев, которые умеют кроме реализации стандартных решений генерировать новые идеи на уровне школы или на уровне города", — рассказал начальник Управления по развитию кадрового потенциала системы образования города Москвы Илья Новокрещенов.

В помощь управленческим командам каждой школы-участницы проекта будет создан тренерский штаб из заместителей руководителей подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы учреждений. Специалисты будут оценивать эффективность предложенных решений.

"Задача оппонентов доказать, что обозначенные проблемы надуманные, неважные, или предложенные решения не являются оригинальными и эффективными", — пояснил Илья Новокрещенов.

Оценивать эффективность предложенных решений будут другие школы. Их управленческие команды также смогут предложить более действенные способы преодоления аналогичных проблем.

Победители "Управленческой среды" станут участниками проекта "Взаимообучение московских школ", и их победы будет учитываться в приоритетном порядке при представлении на городские и ведомственные награды, отметил Илья Новокрещенов.

Темы образование школы москвы управленческая среда
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