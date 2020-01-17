Серьезный массовый протест зреет в Екатеринбурге

Екатеринбуржцы готовят проведение митинга против сноса частного сектора для застройки территорий многоэтажками.

Инициаторами выступают жители так называемого "Цыганского поселка" (который, кстати официально — "Юго-Западный микрорайон").

В настоящее время их заявление на согласование акции в парке Чкалова (Екатеринбург), запланированной на 2 февраля, направлено в региональное министерство общественной безопасности.

"Пока планируем участие в митинге примерно 200 человек. Надеюсь, что к нам присоединятся люди по всей стране. Для этого уже разместила объявление в группе "Частники всея Руси", в которой состоят жители 9 уральских городов. Подала заявки на участи в "Пусть говорят" и "Прямой эфир" — рассказывает общественная активистка Иванова.

По словам членов инициативной группы, дома которых вот-вот могут пойти под снос, ни они сами (что понятно и объяснимо), ни жители многоэтажек в микрорайоне не хотят допустить ликвидации частного сектора.