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Серьезный массовый протест зреет в Екатеринбурге

Россия » Урал » Екатеринбург

Екатеринбуржцы готовят проведение митинга против сноса частного сектора для застройки территорий многоэтажками.

Инициаторами выступают жители так называемого "Цыганского поселка" (который, кстати официально — "Юго-Западный микрорайон").

В настоящее время их заявление на согласование акции в парке Чкалова (Екатеринбург), запланированной на 2 февраля, направлено в региональное министерство общественной безопасности.

"Пока планируем участие в митинге примерно 200 человек. Надеюсь, что к нам присоединятся люди по всей стране. Для этого уже разместила объявление в группе "Частники всея Руси", в которой состоят жители 9 уральских городов. Подала заявки на участи в "Пусть говорят" и "Прямой эфир" — рассказывает общественная активистка Иванова.

По словам членов инициативной группы, дома которых вот-вот могут пойти под снос, ни они сами (что понятно и объяснимо), ни жители многоэтажек в микрорайоне не хотят допустить ликвидации частного сектора.

"Нам не только дома свои жалко. Это ж "зеленая зона" микрорайона, во-первых. А во-вторых, инженерные сети и дороги все — советские. Если 30-тиэтажек настроят, то в разы нагрузка на них увеличится: пробки, аварии и прочие "прелести". Зачем? Что, в городе и окрестностях площадей свободных нет?" — говорят активисты движения за сохранение в частного сектора.

Темы урал митинг протест екатеринбург частный сектор
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