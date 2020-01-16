Временно нетрудоспособен: Кадыров передал власть Муслиму Хучиеву

Рамзан Кадыров, глава Чеченской республики, "временно нетрудоспособен".

По его распоряжению, руководить регионом в период болезни будет Муслим Хучиев, который ранее, в феврале 2019 года, уже "подменял" Кадырова, когда тот "проходил плановый медосмотр".

Распоряжение о передаче полномочий опубликовано на сайте президента Чечни.

Согласно 76 статье конституции республики, председатель правительства (такую должность занимает Хучиев — прим. ред) может заменять руководителя региона в период отпуска или на время болезни.

В правительстве Чечни прокомментировали назначение Кадыровым "врио главы республики":