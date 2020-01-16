Рамзан Кадыров, глава Чеченской республики, "временно нетрудоспособен".
По его распоряжению, руководить регионом в период болезни будет Муслим Хучиев, который ранее, в феврале 2019 года, уже "подменял" Кадырова, когда тот "проходил плановый медосмотр".
Распоряжение о передаче полномочий опубликовано на сайте президента Чечни.
Согласно 76 статье конституции республики, председатель правительства (такую должность занимает Хучиев — прим. ред) может заменять руководителя региона в период отпуска или на время болезни.
В правительстве Чечни прокомментировали назначение Кадыровым "врио главы республики":
"Ничего экстраординарного не происходит. Рамзан Кадыров пройдет курс лечения и вернется к исполнению обязанностей в полном объеме", — говорится в распространенном сообщении пресс-службы республиканского правительства.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.