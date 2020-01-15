Крещенский мороз отменяется: на Россию опять идет теплый фронт

На большей части территории России до конца текущей недели будет на 12 градусов теплее нормы.

Об этом сегодня рассказал Роман Вильфанд, и. о. директора Гидрометцентра.

По словам синоптика, теплее всего будет в центральных регионах страны: Поволжье, Московской, Вологодской, Псковской и Ленинградской областях.

"На климатических картах хорошо видно, что вся территория России находится в аномально теплом температурном режиме… По большому счету, эти "плюс 12" будут и в южной части Якутии, и в Красноярском, и в Хабаровском краях", — говорит метеоролог.

В общем, зима продолжит ставить температурные рекорды.

"Минусовые температуры, конечно, еще в этом году будут, но выровнять общий фон температуры не смогут. Эта зима станет самой теплой за 130 лет", — прогнозирует Вильфанд.

Впрочем, синоптики отмечают, что сегодняшняя аномалия не станет нормой и постоянно теплыми зимы в России не будут.

"И предположения о климатическом оружии, которое недавно прозвучало, совершенно ни при чем", — добавил главный синоптик страны.

Напомним, что ранее об этом же говорил другой специалист - синоптик. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.