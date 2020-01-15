На большей части территории России до конца текущей недели будет на 12 градусов теплее нормы.
Об этом сегодня рассказал Роман Вильфанд, и. о. директора Гидрометцентра.
По словам синоптика, теплее всего будет в центральных регионах страны: Поволжье, Московской, Вологодской, Псковской и Ленинградской областях.
"На климатических картах хорошо видно, что вся территория России находится в аномально теплом температурном режиме… По большому счету, эти "плюс 12" будут и в южной части Якутии, и в Красноярском, и в Хабаровском краях", — говорит метеоролог.
В общем, зима продолжит ставить температурные рекорды.
"Минусовые температуры, конечно, еще в этом году будут, но выровнять общий фон температуры не смогут. Эта зима станет самой теплой за 130 лет", — прогнозирует Вильфанд.
Впрочем, синоптики отмечают, что сегодняшняя аномалия не станет нормой и постоянно теплыми зимы в России не будут.
"И предположения о климатическом оружии, которое недавно прозвучало, совершенно ни при чем", — добавил главный синоптик страны.
Напомним, что ранее об этом же говорил другой специалист - синоптик. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.