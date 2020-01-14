В социальных сетях идет бурное обсуждение выпадения зеленого снега в Челябинске. Очевидцы сообщают, что "аномалию" можно увидеть при въезде в город со стороны Екатеринбурга.
Министерство экологии Челябинской области поспешило успокоить напуганных горожан и сообщило, что снег окрасился в зеленый цвет из-за пыли с гранитного карьера, который находится неподалеку.
Начальник управления экологического просвещения Виталий Безруков заверил жителей города, что пыль не угрожает их здоровью. Ведомство планирует разместить на месте "выпадения" необычного снега передвижную лабораторию.
Джонатан Макдауэл, американский эксперт в сфере космонавтики, заявляет, что на орбите был уничтожен космический аппарат, принадлежащий РФ.