Жители напуганы: в Челябинске выпал зеленый снег

В социальных сетях идет бурное обсуждение выпадения зеленого снега в Челябинске. Очевидцы сообщают, что "аномалию" можно увидеть при въезде в город со стороны Екатеринбурга.

Министерство экологии Челябинской области поспешило успокоить напуганных горожан и сообщило, что снег окрасился в зеленый цвет из-за пыли с гранитного карьера, который находится неподалеку.

Начальник управления экологического просвещения Виталий Безруков заверил жителей города, что пыль не угрожает их здоровью. Ведомство планирует разместить на месте "выпадения" необычного снега передвижную лабораторию.