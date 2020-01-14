Администрация Красноярска сообщила о запрете проносить в школы, а также хранить и употреблять жевательные и сосательные никотиносодержащие смеси. В декабре прошлого года город содрогнулся от отравления снюсом двоих школьников. Тогда один ребенок попал в реанимацию и находился в тяжелом состоянии.
"Модные среди подростков никотиносодержащие жевательные и сосательные смеси попали под запрет. Наряду с сигаретами и вейпами теперь школьникам запрещено приносить, хранить и употреблять снюс в стенах образовательных учреждений. Соответствующие изменения внесены в локальные акты красноярских школ", - сказано в сообщении администрации.
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