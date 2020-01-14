В школах Красноярска запретили снюс и его аналоги

Администрация Красноярска сообщила о запрете проносить в школы, а также хранить и употреблять жевательные и сосательные никотиносодержащие смеси. В декабре прошлого года город содрогнулся от отравления снюсом двоих школьников. Тогда один ребенок попал в реанимацию и находился в тяжелом состоянии.