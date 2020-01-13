В Карелии умер мужчина из-за отказа "скорой" приехать на вызов

В поселке Шалговааре Медвежьегорского района Карелии скончался 62-летний мужчина, страдавший сахарным диабетом. Утром 12 января он почувствовал себя очень плохо и не мог встать с кровати. Родственники мужчины позвонили в соседний поселок Паданы, где находится единственная в округе станция "Скорой помощи".

Примечательно, что на станции работает всего один экипаж "скорой". Родственникам мужчины сказали, что единственная бригада "скорой" выехала на вызов. Медикам не смогли дозвониться из-за отсутствия связи.

Сын мужчины звонил также в районную больницу, но оператор отказала выслать машину, поскольку "на бумаге" было указано, что "скорая" в соседнем селе.