Хабаровск, Владивосток, Биробиджан, Благовещенск — Дальний Восток опять атакован телефонными минерами — террористами.
Первый учебный день новой четверти сорван в дальневосточных школах. Вместо того, чтобы начать учиться, ученики снова эвакуируются:
"идет эвакуация всех школы, университета, медколледжа";
"уже эвакуировали всех из десятка зданий школ и других ОУ города".
Напомним, что от действий телефонного террориста, регулярно сообщающего о якобы заложенных в зданиях образовательных учреждений в дальневосточных городах минах и бомбах, в ноябре — декабре пострадали десятки учреждений.
Массовая эвакуация детских садов и школ проводилась много раз. И хотя угрозы пока ни разу не подтвердились, жертва все же есть: в детском саду Биробиджана после такого звонка скончалась пожилая воспитательница.
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