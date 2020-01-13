На Дальнем Востоке снова «резвится» телефонный минер

Хабаровск, Владивосток, Биробиджан, Благовещенск — Дальний Восток опять атакован телефонными минерами — террористами.

Первый учебный день новой четверти сорван в дальневосточных школах. Вместо того, чтобы начать учиться, ученики снова эвакуируются:

Хабаровск — все 70 городских школ и один (пока) детский сад уже эвакуированы. Это 62 тысячи детей. Сейчас горадминистрация сообщает, что "пошли звонки с угрозами в ВУЗы;

Владивосток — 10 школ получили звонки о бомбах;

Биробижджан — по информации МЧС

"идет эвакуация всех школы, университета, медколледжа";

пресс-служба мэра Благовещенска:

"уже эвакуировали всех из десятка зданий школ и других ОУ города".

Владивосток — пока сообщение об угрозе взрыва бомбы поступило только в одну школу

Напомним, что от действий телефонного террориста, регулярно сообщающего о якобы заложенных в зданиях образовательных учреждений в дальневосточных городах минах и бомбах, в ноябре — декабре пострадали десятки учреждений.

Массовая эвакуация детских садов и школ проводилась много раз. И хотя угрозы пока ни разу не подтвердились, жертва все же есть: в детском саду Биробиджана после такого звонка скончалась пожилая воспитательница.

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