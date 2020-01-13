Жену Погребняка пугают "именем Кадырова"

Неожиданное продолжение получила история конфликта жены известного футболиста, нападающего уральского ФК Павла Погребняка, с водителем Яндекс-такси.

По словам Марии Погребняк после того, как она рассказала об инциденте, ей и члена ее семьи стали поступать угрозы.

"Нам на телефоны пишут сообщения, в которых угрожают прямым текстом. При этом неизвестные прикрываются Рамзаном Ахматовичем Кадыровым!" — пишет девушка в Instagram.

В качестве подтверждения своих слов Мария Погребняк прикрепила к посту скриншот этих сообщений.

Из него следует, что "все мусульмане России", якобы, недовольны "ее поведением" и "дело дойдет до Рамзана Кадырова". От модели неизвестный отправитель требует публичных извинений.

Позже модель этот пост удалила.

Напомним, что после инцидента агрегатор "Яндекс-такси" отключил водителя, буквально выбросившего Марию Погребняк из машины, от сервиса (фактически — уволил) "за недопустимое поведение".