Неожиданное продолжение получила история конфликта жены известного футболиста, нападающего уральского ФК Павла Погребняка, с водителем Яндекс-такси.
По словам Марии Погребняк после того, как она рассказала об инциденте, ей и члена ее семьи стали поступать угрозы.
"Нам на телефоны пишут сообщения, в которых угрожают прямым текстом. При этом неизвестные прикрываются Рамзаном Ахматовичем Кадыровым!" — пишет девушка в Instagram.
В качестве подтверждения своих слов Мария Погребняк прикрепила к посту скриншот этих сообщений.
Из него следует, что "все мусульмане России", якобы, недовольны "ее поведением" и "дело дойдет до Рамзана Кадырова". От модели неизвестный отправитель требует публичных извинений.
Позже модель этот пост удалила.
Напомним, что после инцидента агрегатор "Яндекс-такси" отключил водителя, буквально выбросившего Марию Погребняк из машины, от сервиса (фактически — уволил) "за недопустимое поведение".
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