Президент сообщил о росте числа туристов, посетивших Крым

На совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя президент Владимир Путин отметил значительный рост туристического потока на полуостров.

Российский лидер сообщил, что в прошедшем году в Крыму побывали 7,43 миллиона человек, что превысило показатель 2018 года на более, чем 9 процентов.

И что примечательно, более половины туристов (57 процентов) приехали на полуостров по Крымскому мосту, который, как известно, имеет автомагистраль и железную дорогу.

Среди иностранцев, путешествующих по Крыму, много украинцев

Крым, как известно, окружен двумя морями: Черным и Азовским, что особенно и привлекает путешественников.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что больше всего среди иностранных туристов украинцев, в прошлом году их было на полуострове 1,1 миллиона человек.

Частыми гостями на полуострове стали граждане Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Армении, Эстонии, Азербайджана. Приезжают туристы в Крым и из дальнего зарубежья: Швеции, Финляндии, Китая и многих других стран.