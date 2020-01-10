Поздравляя народ Чечни, Рамзан Кадыров проклял Сталина

Сегодня в Чечне отмечают День восстановления государственности чеченского народа. С праздником жителей республики поздравил Рамзан Кадыров.

Он обратился к ним со словами поздравления, опубликовав пост на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Глава республики напомнил о том, что до указа о восстановлении Чечено-Ингушской АССР, подписанного Президиумом Верховного Совета РСФСР, Чечня 13 лет "терпела произвол" и потеряла половину своего народа.

"Тогда перед нами был долгий путь возвращения к развалинам родных домов, к кладбищам без могильных плит, к горным деревням и селам, от которых остались пепелища. Я повторяю в очередной раз — пусть будет проклят Иосиф Сталин, с команды которого началась расправа над народом Чечни. Мы — помним. Мы никогда не забудем!" — написал чеченский лидер.

Кадыров особо подчеркнул, что сегодня Чеченская республика — равноправный субъект в составе России.