Сегодня в Чечне отмечают День восстановления государственности чеченского народа. С праздником жителей республики поздравил Рамзан Кадыров.
Он обратился к ним со словами поздравления, опубликовав пост на своей странице в соцсети ВКонтакте.
Глава республики напомнил о том, что до указа о восстановлении Чечено-Ингушской АССР, подписанного Президиумом Верховного Совета РСФСР, Чечня 13 лет "терпела произвол" и потеряла половину своего народа.
"Тогда перед нами был долгий путь возвращения к развалинам родных домов, к кладбищам без могильных плит, к горным деревням и селам, от которых остались пепелища. Я повторяю в очередной раз — пусть будет проклят Иосиф Сталин, с команды которого началась расправа над народом Чечни. Мы — помним. Мы никогда не забудем!" — написал чеченский лидер.
Кадыров особо подчеркнул, что сегодня Чеченская республика — равноправный субъект в составе России.
"Так захотел народ. Такую волю вы все вместе объявили на референдуме, который проводил наш первый президент Ахмат-Хаджи Кадыров, Герой России. И вы не ошиблись. Чечня сегодня — благополучный край в составе могучей страны".
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.