Восемьсот жителей Владивостока лишились работы сразу после праздников

В новом году без работы за один день остались почти 800 жителей Владивостока. В первый день после окончания каникул там прошло массовое сокращение штатного расписания в образовательных учреждениях.

В соответствии с федеральными требованиями в части антитеррористической защищенности и обеспечения безопасности школ и ДОУ уволенными оказались вахтеры. Казалось бы — все правильно. Но проблема в том, что найти новую работу большинству из "оказавшихся не у дел" будет очень непросто, т. к. они — предпенсионного возраста или уже пенсионеры.

По словам Галины Кривошапкиной, замдиректора Центра занятости, такие сокращения "прошли во всех городах страны, а не только в Приморье":

"Везде сокращения вахтеров провели раньше, поэтапно. Поэтому и резонанса общественного не случилось. А во Владивостоке — одномоментно несколько сотен человек уволены. Центр занятости с ними со всеми уже работает: кому-то новое место подобрали, кому-то переобучение предложили. Из-за большого "наплыва" безработных наши специалисты выходного дня лишились", — говорит Кривошапкина.

Напомним, что новый закон о порядке и правилах организации охраны детских учреждений депутатов ГД буквально "заставили" инициировать трагические происшествия осени 2019 года в Нарьян-Маре и Благовещенске.

Подробнее об этом — в материалах:

Трагедия в Нарьян-Маре: алкоголик убил спящего ребенка в детском саду

Подробности о последствиях стрельбы в колледже Благовещенска

Теперь, как предписывает закон, ОУ должны в обязательном порядке заключать договора на охрану с организациями, имеющими соответствующую лицензию и сотрудников, прошедших специальное обучение.