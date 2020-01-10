Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Восемьсот жителей Владивостока лишились работы сразу после праздников

Россия » Дальний Восток » Владивосток

В новом году без работы за один день остались почти 800 жителей Владивостока. В первый день после окончания каникул там прошло массовое сокращение штатного расписания в образовательных учреждениях.

В соответствии с федеральными требованиями в части антитеррористической защищенности и обеспечения безопасности школ и ДОУ уволенными оказались вахтеры. Казалось бы — все правильно. Но проблема в том, что найти новую работу большинству из "оказавшихся не у дел" будет очень непросто, т. к. они — предпенсионного возраста или уже пенсионеры.

По словам Галины Кривошапкиной, замдиректора Центра занятости, такие сокращения "прошли во всех городах страны, а не только в Приморье":

"Везде сокращения вахтеров провели раньше, поэтапно. Поэтому и резонанса общественного не случилось. А во Владивостоке — одномоментно несколько сотен человек уволены. Центр занятости с ними со всеми уже работает: кому-то новое место подобрали, кому-то переобучение предложили. Из-за большого "наплыва" безработных наши специалисты выходного дня лишились", — говорит Кривошапкина.

Напомним, что новый закон о порядке и правилах организации охраны детских учреждений депутатов ГД буквально "заставили" инициировать трагические происшествия осени 2019 года в Нарьян-Маре и Благовещенске.

Подробнее об этом — в материалах:

Трагедия в Нарьян-Маре: алкоголик убил спящего ребенка в детском саду

Подробности о последствиях стрельбы в колледже Благовещенска

Теперь, как предписывает закон, ОУ должны в обязательном порядке заключать договора на охрану с организациями, имеющими соответствующую лицензию и сотрудников, прошедших специальное обучение.

Темы вахтеры сокращения владивосток центр занятости населения
Актуальная аналитика
Формула небес
Живущие осмысленно каждую минуту - Гороскоп дня
Новости медицины
Ученые сумели предсказать направление роста раковой опухоли
Недвижимость
В США покупатели кондоминиумов скоро получат ипотеку
Новости Все >
Почти сто человек в Прикамье год не получали зарплату
Семейная пара поставляла педофилам несовершеннолетних девушек
Восемьсот жителей Владивостока лишились работы сразу после праздников
Мнение Путина по ливийскому вопросу важно для ливийцев - эксперт
В Приморье фиксируются сразу три вида вирусов гриппа
Жительнице Кургана повысили пенсию на 1 рубль 10 копеек
Канада: у нашей разведки есть данные, что Boeing в Иране был сбит
Хафтар приветствовал инициативу России о прекращении огня в Ливии
Захарова напомнила Польше о правде Нюрнбергского трибунала
Египетский врач Сихам Сукиа: грибной суп полезен для гипертоников
Последние материалы
Восемьсот жителей Владивостока лишились работы сразу после праздников
Мнение Путина по ливийскому вопросу важно для ливийцев - эксперт
В Приморье фиксируются сразу три вида вирусов гриппа
Жительнице Кургана повысили пенсию на 1 рубль 10 копеек
Канада: у нашей разведки есть данные, что Boeing в Иране был сбит
Хафтар приветствовал инициативу России о прекращении огня в Ливии
Живущие осмысленно каждую минуту - Гороскоп дня
Захарова напомнила Польше о правде Нюрнбергского трибунала
Египетский врач Сихам Сукиа: грибной суп полезен для гипертоников
Столтенберг: НАТО позволит местным силам бороться с терроризмом
Популярное
Новости Украины
Бывший замминистра Украины: "Путин эвакуировал Зеленского из Омана"

Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.

Бывший замминистра Украины: "Путин эвакуировал Зеленского из Омана"
Эксперт КБ "Сухой" объяснил, почему молчал экипаж украинского "Боинга"
Катастрофы
Эксперт КБ "Сухой" объяснил, почему молчал экипаж украинского "Боинга"
Зарубежный
Модель из США собирает пожертвования для Австралии, позируя голышом
Новости Украины
Новый приступ на Украине: зависть к освоенным болотам
Соломон Соловьев Живущие осмысленно каждую минуту - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Палач Нюрнбергского трибунала погиб от удара током Игорь Буккер Василий Амирджанов Инфернальные колядки: Великая Отечественная — это весело! Василий Амирджанов
Комментарии
В 2019 году иностранные инвесторы рекордно вложились в экономику России
Эксперт КБ "Сухой" объяснил, почему молчал экипаж украинского "Боинга"
Столтенберг: НАТО позволит местным силам бороться с терроризмом
Сергей Ильин: положение людей ухудшается умышленно
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Санкции WADA: реакция зарубежных СМИ
Украинцы хотят найти российскую ракету на месте катастрофы в Иране
Санкции WADA: реакция зарубежных СМИ
В Иране опровергли слухи о ракете, сбившей украинский самолет
Эксперт КБ "Сухой" объяснил, почему молчал экипаж украинского "Боинга"
В Госдуме намерены освободить участников ВОВ от оплаты ЖКУ
Эксперт КБ "Сухой" объяснил, почему молчал экипаж украинского "Боинга"
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Иран не отдаст "чёрный ящик" упавшего самолёта "Боингу"
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Украинцы хотят найти российскую ракету на месте катастрофы в Иране
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
В США начнут собирать ДНК у задержанных миграционной службой
Власти отвратительно работают по ситуации в Якутии - эксперт
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ