Окончание новогодних каникул в России традиционно становится точкой отсчета эпидемий гриппа и ОРВИ.
Не стал исключением этот год для жителей Приморского края. По данным эпидемиологов сейчас там фиксируются случаи заражения вирусами трех групп: В, H1N1, H3N2.
Впрочем, как отмечают в региональном Роспотребнадзоре, "речь об эпидемии гриппа пока не идет", основное число обратившихся в больницы — с простудными заболеваниями.
"Ситуация по заболеваемости на сегодняшний день фиксируется на уровне среднестатистических показателей. Эпидемии нет. У большей части заболевших диагностировано ОРВИ, то есть вирусы они "подцепили" не из числа гриппозной группы. Это парагрипп, риновирус, аденовирус и тому подобные. Лечатся просто, если вовремя обратиться к доктору. Есть случаи заболевания гриппом, в основном это тип В. Но у нескольких пациентов выявлены H1N1 и H3N2. Сейчас важно — не допустить их распространения. И во многом это зависит от самого населения", — говорит Елена Аббасова, начальник отдела эпиднадзора Приморья.
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