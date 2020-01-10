В Приморье фиксируются сразу три вида вирусов гриппа

Окончание новогодних каникул в России традиционно становится точкой отсчета эпидемий гриппа и ОРВИ.

Не стал исключением этот год для жителей Приморского края. По данным эпидемиологов сейчас там фиксируются случаи заражения вирусами трех групп: В, H1N1, H3N2.

Впрочем, как отмечают в региональном Роспотребнадзоре, "речь об эпидемии гриппа пока не идет", основное число обратившихся в больницы — с простудными заболеваниями.