Пользователи социальных сетей в Кургане возмущены появившейся в одном из пабликов информацией о том, что у пожилой женщины прибавка к пенсии составила 1 рубль 10 копеек.
Пост разместил "ВКонтакте" внук пенсионерки.
"Моей 75-летней бабушке вчера принесли пенсию с добавкой 1 руб. 10 коп. Она у нас, конечно, не нуждается — мы ей помогаем. Но бабушка второй день плачет от обиды: всю жизнь, дескать, работала, сейчас льготами никакими не пользуется", — написал внук.
Как становится понятно из комментариев, случай этот не единичный:
"Мама получает минималку пенсии. Так ждала этой прибавки. А тут — рубль. Тоже плачет".
"У всех, у кого пенсия меньше, чем 8750 р. такая "прибавка". То есть, в документах есть, а по факту… Заметили только те, кто и раньше поболее получал".
В курганском отделении ПФР пояснили, что "это не ошибка в расчетах, и все так и есть":
"Пенсионеры, получающие минимальную пенсию, имеют соцдоплату, чтобы она была равна прожиточному минимуму, который на сегодняшний день составляет как раз 8750 рублей. Прибавка, о которой объявлялось заранее, касается лишь пенсии начисленной. У получательницы, о которой идет речь, после индексации на 6,6% пенсия как раз-таки и достигла размера прожиточного минимума. То есть права на федеральную доплату она лишилась. Отсюда и прибавка в размере 1,1 рубля", — пояснила Мария Метелева, пресс-секретарь Пенсионного Фонда Кургана.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.