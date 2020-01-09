Жительнице Кургана повысили пенсию на 1 рубль 10 копеек

Пользователи социальных сетей в Кургане возмущены появившейся в одном из пабликов информацией о том, что у пожилой женщины прибавка к пенсии составила 1 рубль 10 копеек.

Пост разместил "ВКонтакте" внук пенсионерки.

"Моей 75-летней бабушке вчера принесли пенсию с добавкой 1 руб. 10 коп. Она у нас, конечно, не нуждается — мы ей помогаем. Но бабушка второй день плачет от обиды: всю жизнь, дескать, работала, сейчас льготами никакими не пользуется", — написал внук.

Как становится понятно из комментариев, случай этот не единичный:

"Мама получает минималку пенсии. Так ждала этой прибавки. А тут — рубль. Тоже плачет". "У всех, у кого пенсия меньше, чем 8750 р. такая "прибавка". То есть, в документах есть, а по факту… Заметили только те, кто и раньше поболее получал".

В курганском отделении ПФР пояснили, что "это не ошибка в расчетах, и все так и есть":