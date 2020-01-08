В реке Тобол нашли уникальные останки доисторических существ

Ученые — археологи из Зауральского отделения РГО первую неделю года провели в экспедиции на реке Тобол. Они проводили там палеонтологическое исследование речного дна.

В Курганской области ими было обнаружено "кладбище древних животных".

Как следует из сообщения, размещенного на странице "Русского географического общества" в соцсети ВК, ученые подняли со дна Тобола кусок рога гигантского оленя мегалоцероса, кости шерстистого носорога, древней лошади тарпана, мамонта и сайги.

"В ходе 2-хдневных погружений была исследована так называемая "костяная линза" — место большого скопления фрагментов вымерших доисторических животных. Во время погружений нам удалось обнаружить следы дна Западно-Сибирского моря. Об этом свидетельствуют поднятые на поверхность фрагменты зубов древних акул, а также останки рыб, скатов, раковин брахиоподов. Были подробно исследованы также следы неолитической стоянки древнего человека, которую дайверы обнаружили еще в 2004 году", — написано в сообщении исследователей.

По мнению ученых, наиболее вероятная причина "скопления в одном аномально большого количества останков древних существ" в том, что течение здесь в доисторические времена было настолько сильным, что буквально смывало переходивших реку.

Все находки членов экспедиции в скором времени станут экспонатами краеведческого музея Свердловской области.

Фото: группа РГО Зауралья ВК