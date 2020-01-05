В Нижнем Новгороде избили заподозренного в краже покупателя

В магазине "Бристоль" Сормовского района Нижнего Новгорода произошла скандальная история. Сотрудники ЧОП "Факел", оказывающие услуги магазину, жестко избили жителя города, которого заподозрили в краже. Примечательно, что действия охранников попали в объектив видеокамеры.

Избитый клиент был постоянным покупателем магазина, но в тот день ему не повезло, он поругался с новым кассиром, которая решила, что мужчина пытается украсть банку кофе. Сотрудники ЧОП без разбирательств несколькими ударами в область головы повалили мужчину на пол, а затем начали избивать его ногами. Примечательно, что потерпевший даже не пытался оказывать сопротивление.

Сейчас действия охранников проверяет полиция.