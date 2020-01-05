Синоптики спрогнозировали "аномально-теплое" Рождество

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал о том, какая будет погода на Рождество. По его словам, ситуация в целом не изменится и на Рождество россияне увидят такую же погоду, которая наблюдается на протяжении всей зимы.

По словам Леуса, в ночь на 7 января в некоторых регионах России температура воздуха может опуститься ниже нуля, однако уже днем она вновь поднимется до 4-6 градусов выше нуля. Местами пройдет небольшой дождь, а где-то, возможно, и мокрый снег.