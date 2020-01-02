Главные законы, которые вступили в силу после боя курантов

С наступлением нового года Россия во многих аспектах жизни будет руководствоваться новыми правилами и законами. Что изменилось с 1 января?

Новые налоги

Расширен список регионов, где граждане могут "работать на себя" без оформления юрлица. Правда, налог платить им придется.

Вместо уплаты НДФЛ (13%) самозанятие будут отчислять в бюджет 4% от своего дохода при работе с физлицами и 6% при работе с юрлицами.

Отмена ЕНВД

В первую очередь отмена налога коснется предпринимателей, которые осуществляют сбыт маркированной продукции: лекарств, меховых изделий и обуви. С января 2021 года ЕНВД отменят полностью.

Но радоваться рано: экономисты считают, что при переходе на альтернативные налоговые режимы суммы "к оплате" вырастут до 50%.

Увеличен МРОТ

"Минималка" по зарплате с 1 января 2020 года составит 12 130 рублей

Отдельный МРОТ для врачей и учителей

Пока еще обсуждается, но с 1 октября 2020 года их зарплаты проиндексируют на 3,8%.

Пособия по беременности и детские выплаты

Женщины, выходящие в декрет, смогут получить выплату от 55 830 до 322 192 рублей,

пособие по уходу за ребенком до полутора лет — от 4 852 до 27 984,66 рублей,

пособия на детей с полутора до трех лет — в среднем 10 тысяч рублей

здесь есть ограничения:

на пособие могут рассчитывать лишь те родители, у кого дети родились после 1 января 2018 года,

доход на каждого члена семьи с 1 января 2020 года не должен превышать двух прожиточных минимумов — 21 674 рублей

Индексация материнского капитала

Он составит 466 617 рублей.

Пенсии

Страховые пенсии будут проиндексированы на 6,6%

средний размер пенсии у тех пенсионеров, кто не работает, составит 16,4 тысячи рублей,

субсидии будут получать те пенсионеры, чей доход "не дотянет" до регионального прожиточного минимума,

военным пенсионерам пенсии заморожены.

Электронные трудовые книжки

60 миллионов человек должны будут выбрать: оставить все записи о своей трудовой деятельности на бумаге, или перевести данные в электронный формат.

Премии врачам

Их будут получать те доктора, кто выявит у пациентов онкологию на ранних стадиях. Речь идет о сумме в 1 тысячу рублей.

Штрафы

Извещения о них приставы будут направлять по SMS

Защита новоселов от мошенников и ипотека по-сельски

у россиян больше не смогут отбирать жилье, проданное мошенниками

в сельской местности можно будет взять льготный кредит на сумму не больше 250 тысяч рублей по ставке от 1% до 5% на благоустройство домов.

Для автомобилистов

Госномера можно будет получать прямо в салоне;

"ГАЗели", грузовиков и машины такси отныне нельзя оставлять на ночь во дворах жилых домов,

повышены ставки утилизационного сбора; в среднем на 110,7%,

новые правила экзамена на водительские права.

Цены на алкоголь и сигареты

алкоголь станет дороже,

электронные сигареты и устройства для нагревания табака будут облагаться налогом.

Закон о четвероногих

Вступили в силу новые поправки. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.

Выплата советских вкладов

Заморожена на год.

Отменен курортный сбор

Зарплаты для солдат-срочников

оклады срочников — 2 тысячи рублей в месяц,

начнут платить за риск в мирное время — + 50%.

Закон "О недрах"

скважины воды на участках поставят на учет.