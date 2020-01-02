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Источник Правда.Ру

Главные законы, которые вступили в силу после боя курантов

Россия

С наступлением нового года Россия во многих аспектах жизни будет руководствоваться новыми правилами и законами. Что изменилось с 1 января?

Новые налоги

Расширен список регионов, где граждане могут "работать на себя" без оформления юрлица. Правда, налог платить им придется.

Вместо уплаты НДФЛ (13%) самозанятие будут отчислять в бюджет 4% от своего дохода при работе с физлицами и 6% при работе с юрлицами.

Отмена ЕНВД

В первую очередь отмена налога коснется предпринимателей, которые осуществляют сбыт маркированной продукции: лекарств, меховых изделий и обуви. С января 2021 года ЕНВД отменят полностью.

Но радоваться рано: экономисты считают, что при переходе на альтернативные налоговые режимы суммы "к оплате" вырастут до 50%.

Увеличен МРОТ

"Минималка" по зарплате с 1 января 2020 года составит 12 130 рублей

Отдельный МРОТ для врачей и учителей

Пока еще обсуждается, но с 1 октября 2020 года их зарплаты проиндексируют на 3,8%.

Пособия по беременности и детские выплаты

  • Женщины, выходящие в декрет, смогут получить выплату от 55 830 до 322 192 рублей,
  • пособие по уходу за ребенком до полутора лет — от 4 852 до 27 984,66 рублей,
  • пособия на детей с полутора до трех лет — в среднем 10 тысяч рублей

здесь есть ограничения:

  • на пособие могут рассчитывать лишь те родители, у кого дети родились после 1 января 2018 года,
  • доход на каждого члена семьи с 1 января 2020 года не должен превышать двух прожиточных минимумов — 21 674 рублей

Индексация материнского капитала

Он составит 466 617 рублей.

Пенсии

Страховые пенсии будут проиндексированы на 6,6%

  • средний размер пенсии у тех пенсионеров, кто не работает, составит 16,4 тысячи рублей,
  • субсидии будут получать те пенсионеры, чей доход "не дотянет" до регионального прожиточного минимума,
  • военным пенсионерам пенсии заморожены.

Электронные трудовые книжки

60 миллионов человек должны будут выбрать: оставить все записи о своей трудовой деятельности на бумаге, или перевести данные в электронный формат.

Премии врачам

Их будут получать те доктора, кто выявит у пациентов онкологию на ранних стадиях. Речь идет о сумме в 1 тысячу рублей.

Штрафы

Извещения о них приставы будут направлять по SMS

Защита новоселов от мошенников и ипотека по-сельски

  • у россиян больше не смогут отбирать жилье, проданное мошенниками
  • в сельской местности можно будет взять льготный кредит на сумму не больше 250 тысяч рублей по ставке от 1% до 5% на благоустройство домов.

Для автомобилистов

  • Госномера можно будет получать прямо в салоне;
  • "ГАЗели", грузовиков и машины такси отныне нельзя оставлять на ночь во дворах жилых домов,
  • повышены ставки утилизационного сбора; в среднем на 110,7%,
  • новые правила экзамена на водительские права.

Цены на алкоголь и сигареты

Закон о четвероногих

Вступили в силу новые поправки. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.

Выплата советских вкладов

Заморожена на год.

Отменен курортный сбор

Зарплаты для солдат-срочников

оклады срочников — 2 тысячи рублей в месяц,

начнут платить за риск в мирное время — + 50%.

Закон "О недрах"

скважины воды на участках поставят на учет.

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