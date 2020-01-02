С наступлением нового года Россия во многих аспектах жизни будет руководствоваться новыми правилами и законами. Что изменилось с 1 января?
Новые налоги
Расширен список регионов, где граждане могут "работать на себя" без оформления юрлица. Правда, налог платить им придется.
Вместо уплаты НДФЛ (13%) самозанятие будут отчислять в бюджет 4% от своего дохода при работе с физлицами и 6% при работе с юрлицами.
Отмена ЕНВД
В первую очередь отмена налога коснется предпринимателей, которые осуществляют сбыт маркированной продукции: лекарств, меховых изделий и обуви. С января 2021 года ЕНВД отменят полностью.
Но радоваться рано: экономисты считают, что при переходе на альтернативные налоговые режимы суммы "к оплате" вырастут до 50%.
Увеличен МРОТ
"Минималка" по зарплате с 1 января 2020 года составит 12 130 рублей
Отдельный МРОТ для врачей и учителей
Пока еще обсуждается, но с 1 октября 2020 года их зарплаты проиндексируют на 3,8%.
Пособия по беременности и детские выплаты
здесь есть ограничения:
Индексация материнского капитала
Он составит 466 617 рублей.
Пенсии
Страховые пенсии будут проиндексированы на 6,6%
Электронные трудовые книжки
60 миллионов человек должны будут выбрать: оставить все записи о своей трудовой деятельности на бумаге, или перевести данные в электронный формат.
Премии врачам
Их будут получать те доктора, кто выявит у пациентов онкологию на ранних стадиях. Речь идет о сумме в 1 тысячу рублей.
Штрафы
Извещения о них приставы будут направлять по SMS
Защита новоселов от мошенников и ипотека по-сельски
Для автомобилистов
Цены на алкоголь и сигареты
Закон о четвероногих
Вступили в силу новые поправки. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.
Выплата советских вкладов
Заморожена на год.
Отменен курортный сбор
Зарплаты для солдат-срочников
оклады срочников — 2 тысячи рублей в месяц,
начнут платить за риск в мирное время — + 50%.
Закон "О недрах"
скважины воды на участках поставят на учет.
Представители польских сделали заявление в ответ на слова президента России Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войне.