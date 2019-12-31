На побережье Крыма горят четыре здания

Четыре жилых дома загорелись на побережье Крыма в поселке Симеиз. Площадь возгорания составляет около 600 квадратных метров.

"В посёлке Симеиз горят четыре рядом расположенные постройки. На месте работают шесть пожарно-спасательных автомобилей и две водовозки. Привлечены к тушению пожара более 30 человек", — сообщил начальник управления МЧС России по Республике Крым Антон Охременко.

По данным МЧС, пострадавших при пожаре нет.