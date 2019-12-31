Более 60 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

В трех московских аэропортах "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" задержаны 63 рейса, еще два рейса были отменены.

В Шереметьеве задержаны 10 рейсов. Еще 32 рейса задерживаются и два отменены в Домодедове, остальные 18 задержаны во Внукове. Сообщается, что причиной задержки и отмены рейсов стала ухудшающаяся погода. С понедельника в Москве наблюдаются порывистый ветер, снег и метель.