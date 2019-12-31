Уральский журналист объявил войну "культу Ельцина и святых 90-х"

В Екатеринбурге, на родине Бориса Ельцина, первого президента России, начал работу "штаб по борьбе с модой на 90-е".

Активисты считают, что с момента открытия в столице Урала "Ельцин-Центра" началась "романтизация" того, что в российском обществе принято называть "лихими девяностыми". Для того чтобы развеять упорно насаждаемые мифы о том "непростом" времени в соцсети "ВКонтакте" создан паблик "Святые 90-е".

Ведет его уральский журналист, основатель "Телевизионного агентства Урала" Иннокентий Шеремет. Основной контент группы — ролики с Борисом Ельциным, пьющим до дна, видео "жизненных реалий" с наркоманами и бытовыми преступлениями — приметами периода поздней перестройки.

На вопрос: "Зачем вам это?" Иннокентий Шеремет отвечает просто:

"Я не хочу, чтобы мы возвращались в 90-е".

"После революций в России ничего хорошего не бывает"

По словам популярного журналиста, тема прошлого стала трендом для многих блогеров. И подогревается интерес "либеральной фрондой":

"Как мило: дискотека 90-х, смешные прически, мода прикольная, пацаны такие смешные и наивно-восторженные — сплошное ми-ми-ми! И ведь молодежь верит: тогда здорово было. Ельцин и Черномырдин шуточками смешными разговаривали, все над ними потешались — свобода. И начинают ребята хотеть такой же свободы".

И, говорит Шеремет, на таким образом прогретую почву падают и так хорошо растут на ней "революционные идеи". И расцветают "митингами" и "протестами".