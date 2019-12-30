Колдунья,начальник милиции и боксер - черные риелторы с Урала

В суде города Полевский Свердловской области начинается громкий судебный процесс над бандой черных риелторов.

С 2013 по 2017 годы банда, в составе которой были полицейские, экс-начальник милиции общественной безопасности города, мастер спорта по боксу, юрист и даже "потомственная колдунья".

Действовали с размахом: в уголовном деле 22 доказанных эпизода, 20 потерпевших. Нажились мошенники примерно на 25 миллионов рублей.

Как рассказал Валерий Горелых, начальник региональной пресс-службы ГУ МВД, "работали" черные риелторы в основном с одинокими пьющими людьми, у которых были — из-за образа жизни — большие долги перед ЖКХ. Их соблазняли обещаниями помочь рассчитаться с долгами и приобрести другое жилье, попроще, в обмен на квартиры.

Надо ли объяснять, что пьянчуги, по итогу, оказывались на улице?

Для того, чтобы "убедить" жертву "продать" жилье, в ход пускались самые разные методы. Вплоть до откровенного насилия. "Потомственная колдунья" настолько вошла в образ, что проводила "оккультные обряды" не только при совершении преступлений, но и активно, "магическими способами" и "отворотами" пыталась повлиять на ход следствия.

Ввиду того, что "рулили" в банде полицейские, "риелторов" ловили целых 5 лет.