Цивилев: я попрошу у Деда Мороза остановить бегство людей из Кузбасса

Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области, признался, что в новогоднюю ночь попросит у Деда Мороза только одно: чтобы люди перестали уезжать из Кузбасса.

Признание главы региона прозвучало в эфире местного радио и стало ответом на вопрос слушательницы.

"Я бы попросил, чтобы в будущем году никто не уехал из Кузбасса, а, наоборот, только приезжали бы к нам. Понимаю, что это невозможно, но хочется, чтобы тенденция изменилась", — сказал Цивилёв.

По словам губернатора, его беспокоит, что люди, в основном молодежь, массово покидают регион.

"Я понимаю, что у нас много сложностей, что амбициозной молодёжи в регионе не хватает престижных вузов, но смотреть, как пустеют города, грустно и больно".

Напомним, что Сергей Цивилев, экс-руководитель угледобывающей компании "Колмар" и мультимиллионер, по версии Forbes, пришел на смену Аману Тулееву, который покинул губернаторский пост после пожара в "Зимней вишне". От приставки "врио" Цивилев избавился после выборов, когда 81% избирателей отдали ему свои голоса.