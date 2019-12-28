В столичный парк "Зарядье" привезли снег

Пресс-служба парка "Зарядье" города Москвы сообщила о том, что на территорию парка привезли снег.

"Чтобы жители Москвы и гости города прониклись новогодней атмосферой - мы подготовили для них подарок! У входа в парк со стороны Васильевского спуска насыпали сугробы и установили сибирские ели", - сообщила пресс-служба.

Сообщается, что новогодняя атмосфера создавалась для посетителей ярмарки #Снегосад, которая пройдет с 28 декабря по 12 января.