Мужчина поджег дом сестры, которая не дала ему тысячу рублей

40-летний житель Пушкинского района Санкт-Петербурга был задержан при попытке поджечь дом своей сестры. Причиной агрессии со стороны мужчины стало то, что сестра отказалась давать ему одну тысячу рублей.

Примечательно, что поджигатель сам проживал в одном доме вместе с сестрой. Пьяный мужчина бегал по дому и угрожал всем жильцам, что спалит дом. Затем он облил одну из стен растворителем и поджег ее. Стена обгорела, однако никто не пострадал. На поджигателя завели уголовное дело по статье "Вымогательство".