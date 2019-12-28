Три пенсионерки запустили неработающий ликеро-водочный завод

Три пенсионерки с Урала тайно запустили неработающий ликеро-водочный завод в Верхнеуральске. Следствие установило, что в ноябре 2017 года женщины наняли местных жителей, чтобы те занялись производством немаркированного алкоголя. По март 2018 года они смогли изготовить около 40 тысяч бутылок водки.

Пенсионерки стали фигурантами уголовного дела сразу по трем статьям УК РФ: использование чужого товарного знака, подделка спецмарок, а также нелегальное производство алкоголя.